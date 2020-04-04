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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفي غليس: قطر تدعم الإخوان والحوثي ولم تكن في صف اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
عدن الدوحة - الخليج 365
أفاد الإعلامي مصطفى غليس، أن دعم قطر للإخوان المسلمين لا يحتاج لأدلة، مشيراً إلى أن قطر داعمة للحوثيين.
وقال الإعلامي غليس، في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، إن قطر لم تكن في صف اليمن إلا بما يخدم مصالحها".
ومضى "ليس ذلك فحسب بل أقحمت نفسها في أهم الملفات الشائكة في اليمن بدعمها الكبير للجماعات المتطرفة منذ نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وحتى اليوم، ودعم قطر للإخوان المسلمين لا يحتاج لأدلة، ولم يتوقف الأمر عند دعمها للإخوان بل دعمت بشكل مباشر وغير مباشر مليشيا الحوثي حينما دخلت بوساطة لإيقاف الحملة التي نفذها نظام صالح لاجتثاث المليشيا، لكنها بوساطتها تلك أعادت الروح لها فيما كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة".
واضاف "وبالتالي ظلت قطر داعمة للحوثيين حتى اليوم، وهو الدعم الذي تكشفه وسائل الإعلام القطرية والجوقة التابعة لها كل يوم وكل ساعة، للدرجة التي أصبحت فيه قناة الجزيرة القطرية نسخة مكررة من قناة المسيرة الحوثية"
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