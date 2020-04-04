شكرا لقرائتكم خبر عن يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد "الكبسة".. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أزمة كورونا حولت مُعظم المحجورين إلى طباخين، بما فيهم بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، والذي وثق عبر حسابه على "سناب شات" يومياته داخل قصره الفاخر وكيف يقضي وقته.

واستعرض الراجحي مكونات مطبخه الجديد لإعداد الكبسة، وبدأ حديثه مع جمهوره قائلاً: " طبعاً معكم الشيف يزيد الراجحي"، وبدأ ثم بدأ بخلط المكونات مع شرح الطريقة لمتابعيه بشكل مفصل .



شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وتابع: "كل واحد يروح يسأل أمه عن هذه الطريقة والله عارف المعلومات هذه من عام 97 أمي علمتني هذه الطريقة".



وكشف الراجحي عن معلومة لا يعرفها إلا 3 طباخين في العالم قائلاً: "أول ربع ساعة بعد وضع الرز والماء ترفع النار، آخر ربع ساعة تخفض قوة النار" .

وأضاف: "آخر طبخة طبختها قبل سنة وهذه الطبخة ما شاء الله تبرك، وهذه بستمر عليها 10 أيام بلياليها".





وتباهى الراجحي بتقييم والدته له قائلاً: "أمي تقول 9 على 10 ، وشقيقتي نوف وعبير 10 على 10".