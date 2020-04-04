شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن خبر صادم لكل اليمنيين ...مسافرون سيمرون بمنفذ الوديعة مجددا وخطر كورونا سيضرب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهزت السلطات المختصة عدد من الكاميرات الحرارية، وتم تركيبها في ميناء ومنفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال مدير ميناء الوديعة مطلق الصيعري انه جرى اليوم بميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، تركيب كاميرا حرارية، لفحص الواصلين للميناء وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا . وأوضح الصيعري في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الجهاز سيستخدم حاليا لفحص سائقي مركبات النقل التجاري والإغاثي والإنساني الذين تم استثناهم من قبل لجنة الطوارئ.

بدوره اوضح مدير المحجر الصحي بميناء الوديعة الدكتور عدنان عفيف أن الكاميرا الحرارية ستمكن الطاقم الطبي من فحص اكبر عدد من الحالات في وقت واحد بدلا من الفحص الفردي كما كان في السابق.. مشير الى وجود 12 طبيبا من كافة التخصصات في المحجر الصحي و 8 أسرة لفحص الحالات.

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