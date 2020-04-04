شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا من مخاطر الحشرة المختبئة داخل مكيف الهواء أثناء التنظيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلجأ حشرة خطيرة للاختباء في مكيفات الهواء مع تغير درجات الحرارة في الآونة الاخيرة، ولذلك يجب أخذ الحذر أثناء تنظيف المكيف

ونستعرض بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عند تنظيف مكيف الهواء ومنها أولا.. يجب الحرص على فتح مكيف الهواء أو المكيف عند تنظيفه من الداخل من وجود أعشاش العصافير أو اليمام بداخله.

ثانيا.. تلجأ الحشرات التي تستوطن أجسام الطيور إلى الاختباء داخل مكيف الهواء أو التكيف، وخروجها منه لداخل المنزل عند تشغيل مكيف الهواء.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ومن أسوأ هذه الحشرات وأخطرها هي حشرة الفاش، والذي يمكن أن يتسبب مع تركه وعدم تنظيف مكيف الهواء جيدا إلى الإصابة بالحساسية، ويمكن أيضا أن يتسبب في الحكة المدمة.

ويمكن أن تدخل حشرة الفاش إلى المنزل، يمكن أن تتسبب في حساسية بالجسم، بالأخص عند الأطفال، في حالة وجود الحشرات يجب استخدام مبيد آمن، مثل : بيوتكس بواقع ٥ سم علي١٠ لتر ماء لتنظيف المنزل ورش السجاد على الفور.