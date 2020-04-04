شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لزيادة مناعة الرئتين ضد الفيروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المعروف أن الفيروس المستجد يهاحم الجهاز التنفسي لذا يجب العمل على تقوية الرئتين مما يساهم في سرعة الشفاء حال الإصابة ، وذلك على النحو التالي :

1- السعال المتعمد : من خلال السعال عمداً لطرد المخاط العالق بالشعب الهوائية والرئتين . 2- شرب الشاي الأخضر : حيث يحتوي عل العديدمن مضادات الأكسدة المفيدة للرئتين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements 3- تناول الأطعمة المضادة للإلتهاب كالكركم ، والخضراوات الورقية ، والكرز ، التوت ، ومكسرات عين الجمل ،والعدس . 4- قرع الصدر او الضغط عليه لتنظيف الرئتين من المخاط العالق . 5- تمارين التنفس : لطرد الجسم غاز ثاني اكسيد الكريون والحصول على اكبر قدر من الاوكسجين وتقوية الرئتين . 6- استنشاق البخار : لتعزيز الشعب الهوائية وطرد الأجسام الغريبة غن طريق الأنف .

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