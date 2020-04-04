شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا...الاعلان اليوم عن دخول المرحلة الحرجة فإما انحسار الوباء او انتشاره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا البرفيسور عبدالناصر الوالي كل الناس " الإلتزام الإجباري من اليوم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى جداً جداً جداً مؤكدا على ضرورة الانضباط وترك الاستهتار والخروج من مقر السكن". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال البرفيسور الوالي في نصائح اعاد التأكيد عليها : "دخلنا المرحلة الحرجة فلنحرص جميعنا أن نخرج منها سالمين أو بأقل الخسائر فكل منا أمانة في عنق أخيه فليحافظ كل منا على أمانته" واوضح الوالي ان الوباء يمُر ب 4 مراحل : مرحلة 1 دخول الفـيروس من الدول (انتهت) مرحلة 2 فترة الحضانة للفيروس(انتهت اليوم) مرحلة 3 انتشار العدوى بكثافة ويكون الفيــروس قوي جداً وسريع الانتشار وهذه المرحلة بحسب المختصين بالوباء تبدأ اليوم وتمتد لأسبوع كامل فإما انحسار واحتواء وسيطرة على الفيــروس او انتشاره ( لاسمح الله ). اما المرحلة الرابعة ان ماتم انجازه في المرحلة الثالثة إما انتهائه أو فقدان السيطرة بالكامل . وختم البرفيسور الوالي تأكيده على النصائح : "خلي الأسبوع يعدي على خير ونرجع لشغلنا وحياتنا ونستقبل شهر رمضان بخير وسلامة . ربنا يحفظنا من كل شر .. نسأل الله أن يزيح عنا الغمة ويرفع عنا البلاء ويحفظنا ويحمينا جميعا".

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