شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل .. الملك سلمان يزف بشرى سارة لكل السعوديين ويصدر قبل قليل قرار سار ومفرح لطالما انتظره الجميع .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شملت من هم في داخل المملكة أو خارجها الملك سلمان يأمر بتقديم هذه الخدمة مجاناً لكل حامل «هوية مقيم» في السعودية بمن فيهم المنتهة اقاماتهم الموت يخطف أول ’’رئيس وزراء’’ دولة عربية قبل قليل متأثرًا بفيروس كورونا.. شاهد من يكون؟؟ رئيس هذا الدولة يرعب العالم ويامر الجنود بقتل المصابين بفيروس كورونا بالرصاص الحي او دفنهم احياء..لن تصدق من هو. (تفاصيل صادمه) عاجل وفي غاية الخطورة... قناة العربية الاخبارية تصيب السعوديين والمقيمين بالرعب والهلع بعد الإعلان عن كارثة تهز السعودية قبل قليل وإعلان رسمي هام بشأنها " تفاصيل مروعة وصادمة "

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