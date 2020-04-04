شكرا لقرائتكم خبر عن أ"خبار الساعة يكشف اخر مستجدات المعارك في هيلان بمأرب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أ"خبار الساعة يكشف اخر مستجدات المعارك في هيلان بمأرب !

افادت مصادر اخبار الساعة ان قوات الجيش ما زالت تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين وذلك عقب محاولات عديدة لهم لاستعادة اجزاء من هيلان. وقالت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من صد هجمات الحوثيين وتقدمت إلى منطقة رحبه في هيلان، وهي المنطقة الأهم في الجبل الذي يمتد إلى 10 كيلو متر، وعرض 5 كيلو متر. وتعتبر اهمية منطقة رحبة في هيلان بأنها تسيطر على الخط الوحيد الرابط بين صرواح وهيلان، ولا تزال المعارك هناك ضارية. جديد اب برس Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أ"خبار الساعة يكشف اخر مستجدات المعارك في هيلان بمأرب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.