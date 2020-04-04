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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحيفة سعودية تصعق كل اليمنيين وتبكيهم من شدة القهر وتنشر فيديو مخيف لشاب يمني تعرض للضرب بوحشية من رجال الامن ( شاهد فيديو صادم ابكى كل اليمنيين )

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