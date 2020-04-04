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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبراء استراليين..هذا الشيء موجود في كل مكان وبسعر التراب..اذا استخدمته انت واسرتك فلن يصيبكم الفيروس القاتل ابدا حتى لو كنتم مصابين به فسيعيد لكم عافيتكم

2020/04/04 الساعة 10:47 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر خبراء استراليين..هذا الشيء موجود في كل مكان وبسعر التراب..اذا استخدمته انت واسرتك فلن يصيبكم الفيروس القاتل ابدا حتى لو كنتم مصابين به فسيعيد لكم عافيتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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