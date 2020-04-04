شكرا لمتابعة خبر عن فيروس كورونا القاتل يقصم ظهر النجمين ميسي ورونالدو..لن تصدق ماحدث لهما وارعب كل نجوم كرة القدم في العالم، ورئيس نادي برشونة يعتبر الامر كارثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا القاتل يقصم ظهر النجمين ميسي ورونالدو..لن تصدق ماحدث لهما وارعب كل نجوم كرة القدم في العالم، ورئيس نادي برشونة يعتبر الامر كارثي

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