شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. العثور على امرأة تائة في حوطة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هده الانسانه وجدت في احد شوارع الحوطه تائهه وضايعه وتم نقلها ل مستشفى ابن خلدون وتقول ان اسم ابنها محمد محمود، قاسم. فعلى من يتعرف عليها التواصل مع مندوب البحث في المستشفى ياسر عباس الصبيحي على هاتف رقم774320109

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