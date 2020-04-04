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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخاوف من تكتم المليشيا عن كورونا وترجيحات بوجود إصابات كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
صنعاء - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن مخاوف من التكتم الذي تتعمده مليشيا الحوثي بشأن فيروس كورونا.
وبحسب المصادر، فإن ما يزيد في المخاوف، التكتم اللافت الذي تفرضه المليشيا على جميع ما يخص الفيروس، ما يرجح وجود حصيلة إصابات كبيرة بالوباء في المناطق الخاضعة لها.
وفي اليمن الذي لم يعلن حتى الآن أي إصابة بالوباء، لا يبدو الوضع مطمئنا، في وقت تستغل فيه مليشيا الحوثي الانقلابية انشغال العالم بمجابهة فيروس كورونا، لتواصل استهدافها للمدنيين، وتعنتها في تفعيل اتفاقيات سابقة برعاية أممية، وتخريب استقرار المنطقة خدمة لأجندة إيران.
والخميس، أعلن الحوثي محمد عبدالقدوس، والذي يشغل ما يسمى بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة "سبأ" التي تسيطر عليها المليشيا، استقالته من منصبه إثر نشره "خبرا مغلوطا" عبر "تويتر"، عن إصابة بفيروس كورونا في اليمن.. استقالة تؤكد مصادر أنها إقالة في ضوء الضغوط الهائلة المسلطة على هذا الملف.
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