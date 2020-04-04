شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: اتفاق الرياض يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

الخليج 365 ـ عدن

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن.

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وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، 04/نيسان/2020: الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا.

وأكد المسئول الإماراتي أن الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل "أحصنة طروادة" فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل