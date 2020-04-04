قصف حوثي بالمدفعية على أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - قصف بالقذائف المدفعية على الأحياء السكنية في مدينة حيس بالحديدة.

وقالت مصادر محلية في مدينة حيس، إن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون الأحياء السكنية الواقعة بأطراف المدينة. Advertisements وأكدت المصادر، إن المليشيات قصفت بخمس قذائف هاون عيار 120 واستهدفت احياء متفرقة من جهتي الشرق والشمال للمدينة. وتسبب القصف في حالة من الذعر والخوف والقلق في اوساط المدنيين القاطنين في تلك الأماكن نتيجة القصف الذي طال أحياءهم.

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