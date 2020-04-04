شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة ترد على مصادر نيران الحوثية شرق مدينة الصالح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 الحديدة- الخليج 365 قامت القوات المشتركة بالرد على مصادر نيران مليشيات الحوثي التي أستهدفت مواقعها شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة وتمكنت من إخمادها.

Advertisements وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة أن مدفعية القوات ردت على مصادر نيران مليشيات الحوثي واخمدتها محققة إصابات مباشرة في صفوف المليشيات الحوثية شرق مدينة الصالح. وتواصل القوات المشتركة إخماد مصادر نيران المليشيات الحوثية التي تحاول اختراق الهدنة الأممية بإستهداف الأحياء السنكية ومواقع القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة ترد على مصادر نيران الحوثية شرق مدينة الصالح بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.