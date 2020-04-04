قيادة السلطة المحلية والعسكرية في محافظة الضالع تعزي أسرة الشهيد يوسف التهامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

الضالع - الخليج 365

عزت قيادة السلطة المحلية والعسكرية بمحافظة الضالع، أسرة الشهيد يوسف التهامي.



وقال بيان صادر عن السلطة المحلية ممثلة بوكيل المحافظة - تلقى "الخليج 365" نسخة منه بأسمي ونيابة عن قيادة السلطة المحلية محافظة الضالع وقيادة الوحدات العسكرية للقوات المسلحة والامن والحزام الامني في محافظة الضالع ، نتقدم بأحر التعازي والمواساة للاخ المناضل القائد العقيد هيثم طاهر قاسم ابو الجنوب قائد المقاومة الجنوبية م الضالع ق ك ١٦ وإلى الاخ المناضل الشيخ توفيق طاهر قاسم التهامي رئيس المجلس الانتقالي للمركر ج بإستشهاد ابنهم المقاوم البطل يوسف توفيق طاهر قاسم التهامي..

وفيما يلي ننشر نص التعزية:

عندما نتكلم عن رجال يحبون الموت كما نحب الحياة فإن اللسان تعجز عن ذكر سجايا وصفات ومناقب رجال وهبوا ارواحهم رخيصة من اجل الدين والعرض والوطن الغالي

عندما نتكلم عن اسرة يخرج من عرينها أسود ضاربة وصقور جارحة وسهاما" قاتلة ..عندما نتكلم عن هذه الاسرة

الشامخة كشموخ جبل عفار هنا تضيع من عقولنا جميل العبارات والمعاني والمفردات والشعارات .

تكتفي تلك الاسرة الكريمة بالنضال بل كان هناك التلميذ،البطل الذي تعلم الشجاعة الذي شارك في عدة جبهات بجانب عمه المناضل القائد العقيد هيثم ابو الجنوب

وماهي إلا فترات متباعدة لنسمع خبر كالصاعقة باستشهاد البطل يوسف توفيق طاهر ومازالت جراحنا تسيل يوما بعد يوم ومازالت دموعنا تخضب خدودنا وتنهمر حسرة على رجال عشقوا الحرية فماتوا من اجلها وكرهوا الذل والعبودية فماتو ا هاربين منها

كان لسان حالهم يقول

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لا تسقني كاس الحياة بذلة ...بل اسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياه بذلة كجنهم وكأي بالعز اطيب منزل

نعم انها اسرة الشموخ والفداء والشجاعة منذو بدأت الثورة تندلع الا وهم اول جنودها وعنوانها اللامع وبدرها الساطع لو كان جيفارا الثائر يعيش بيننا لاجزمت انه يستلهم مقولاته الثورية من هذه الاسرة العريقة

لله دركم ايها الابطال وسجل ايها التأريخ هذه الهامات الشامخة بماء الذهب وسطور من نور سجل يا ايها التأريخ ابطال لهم باع طويل في عشق الحرية وحب الكرامة .

سجل ايها التأريخ هذا الصمود الاسطوري لهذه الاسرة التي لها صمود كصمود جبل عفار هذه الاسرة المتوجة بتاج مرصع بالبطولات والتضحيات والفداءات

هذه الاسرة التي هيى منبع الرجال ومنتهى في الشراسة والقتال .

ايتها الجبال الرواسي لم نكن نعلم ان هناك رجالا مثلك في الصمود والشموخ .

انه يجب ويحق على كل عاشق للحرية وغيور على دينه وعرضه ووطنه ان يقبل جبين كل هذه الاسرة الاسطورية الشامخة يحق لكل ثأثر ان يقف اجلالا" وتكريما" وعرفانا" لكل افراد هذه المدرسة النموذجية

عظم الله اجركم واحسن عزاءكم وتقبل الله شهداءكم ...

قيادة السلطة المحلية وقيادة وحدات القوات المسلحة والامن والحزام الامني محافظة الضالع

عنهم العميد/ نصر قاسم علي مثنى التهامي

وكيل محافظة الضالع لشؤون الدفاع والامن .