شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معمر الإرياني يفضح أكاذيب قطر ونظام الملالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر وزير الإعلام معمر الإرياني النظام القطري من مشروع تصدير الثورة الإيراني عبر قناة الجزيرة القطرية ومليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية، وفقا للعين.



وكشف الإرياني عن محاولات قطر المشبوهة لتحويل اليمن إلى ساحة حرب لتصفية الحسابات من أجل تنفيذ المخطط التوسعي الإيراني القديم، ونشر الفوضى على أرض اليمن والاعتداء على دول الجوار وتهديد حركة التجارة العالمية.

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