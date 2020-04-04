البنك الدولي يمنح اليمن 450 مليون ريال لمعالجة أضرار السيول في عدة محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن البنك الدولي، اليوم، منح اليمن مليار و450 مليون ريال يمني (الدولار = 598)، لمعالجة أضرار السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.



وذكرت وزارة المياه اليمنية، أنها تسعى إلى توفير المتطلبات العاجلة لمعالجة الأضرار البالغة التي لحقت بمصادر المياه، وشبكات المياه والصرف الصحي في المناطق المتضررة من الأمطار.

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وأفادت أنها تتحرك بسرعة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمحافظات الجنوبية والشرقية بالتنسيق مع البنك الدولي والشركاء الدوليين، لدعم مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت.

وأكدت أنها تعمل مع منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على توريد وتوزيع لوحات تحكم للآبار، وسيارات ومضخات شفط لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى صيانة شبكات الصرف الصحي ومناهل المياه في المدن المتضررة.

وفي تقرير سابق، قالت الأمم المتحدة، إن "الأمطار الغزيرة التي ضربت الأجزاء الجنوبية من اليمن يومي 24 و 25 مارس/آذار الماضي، أثرت بشدة على محافظات لحج وعدن وأبين وتعز والضالع (جنوب) والمهرة وحضرموت (شرق)" كما تسببت بنزوح أكثر من 4600 أسرة يمنية