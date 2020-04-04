- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنك الدولي يمنح اليمن 450 مليون ريال لمعالجة أضرار السيول في عدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن البنك الدولي، اليوم، منح اليمن مليار و450 مليون ريال يمني (الدولار = 598)، لمعالجة أضرار السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.
وذكرت وزارة المياه اليمنية، أنها تسعى إلى توفير المتطلبات العاجلة لمعالجة الأضرار البالغة التي لحقت بمصادر المياه، وشبكات المياه والصرف الصحي في المناطق المتضررة من الأمطار.
وأفادت أنها تتحرك بسرعة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمحافظات الجنوبية والشرقية بالتنسيق مع البنك الدولي والشركاء الدوليين، لدعم مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت.
وأكدت أنها تعمل مع منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على توريد وتوزيع لوحات تحكم للآبار، وسيارات ومضخات شفط لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى صيانة شبكات الصرف الصحي ومناهل المياه في المدن المتضررة.
وفي تقرير سابق، قالت الأمم المتحدة، إن "الأمطار الغزيرة التي ضربت الأجزاء الجنوبية من اليمن يومي 24 و 25 مارس/آذار الماضي، أثرت بشدة على محافظات لحج وعدن وأبين وتعز والضالع (جنوب) والمهرة وحضرموت (شرق)" كما تسببت بنزوح أكثر من 4600 أسرة يمنية
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يمنح اليمن 450 مليون ريال لمعالجة أضرار السيول في عدة محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.