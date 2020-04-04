شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 04/نيسان/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ13 غارة مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي الحزم وخب والشعف. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المحافظة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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