- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
الخليج 365 ـ الجوف
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 04/نيسان/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ13 غارة مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي الحزم وخب والشعف.
وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المحافظة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يشن 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.