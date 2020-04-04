شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..حجر شيشة يتسبب في حريق مسجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت إحدى محافظات مصر، نشوب حريق داخل مسجد، بسبب " حجر شيشة " وذلك رغم قرار الحكومة المصرية بمنع الشيشة، في ظل تفشي وباء كورونا.

ووثق مقطع فيديو، احتراق المسجد، وتجمع الأهالي لإخماد الحريق.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 985 حالة إصابة مؤكدة.

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