شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن إصابة أول مسؤول في الحكومة الشرعية بـ فيروس كورونا القاتل...وهذه أول صورة وهو يعاني الآلام من داخل الحجر الصحي..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القائم بأعمال سفارتنا في مدريد محمد معوضة إصابته بفيروس كورونا. ونشر معوضة مقطع فيديو على صفحته بالفيس بوك قبل قليل من داخل الحجر الصحي رصده نيوز لاين . وقال معوضة انه اصيب بالفيروس منذ أيام ويمكث في الحجر الصحي في احدى مستشفيات اسبانيا منذ خمسة أيام. مؤكدًا ان حالته الصحية في تحسن بحسب وصف الأطباء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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