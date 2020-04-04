شكرا لمتابعة خبر عن اميركا نحو كارثة هي الاسوء بالعالم.. ربع مليون مصاب و1500 قتيل خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة... قناة العربية الاخبارية تصيب السعوديين والمقيمين بالرعب والهلع بعد الإعلان عن كارثة تهز السعودية قبل قليل وإعلان رسمي هام بشأنها " تفاصيل مروعة وصادمة " شاهد : مجزرة مروعة داخل حوش في العاصمة السعودية الرياض .. ومقيم يصور المشهد كاملًا ويكشف ما حدث لرفاقه (فيديو صادم) كشف حالات وفاة “غريبة” في إيطاليا لمصابين بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض.. تعرف عليها دولة خليجية تعلن أكبر حصيلة للإصابات في يوم واحد بفيروس كورونا.. وتكشف سبب ارتفاع الأعداد!

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