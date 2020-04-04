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عدن - ياسمين التهامي - هجوم مضاد للجيش يصل إلى مواقع جديدة استراتيجية في هيلان ويواصل تطويق السوق !!

جديد اب برس Advertisements ​ ت القوات الحكومية من السيطرة على مواقع جديدة استراتيجية بعد هجوم مضاد على ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا في جبل هيلان الاستراتيجي وسوق صرواح غرب المحافظة, محققا تقدما جديدا وكبيرا, وسط انهيار ميلشيا الحوثي المتمردة على طول الجبهة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من التقدم بعد كسر هجمات عنيفة ومحاولات تسلل لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة هيلان والمشجح وسوق صرواح. وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي حاولت الالتفاف على مواقع وتمركز القوات الحكومية التي تم تحريرها مؤخرا بجبل هيلان, لكن الجيش وجه للميلشيا الحوثية صربات موجعة أسفرت عن سقوط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى وأسر عدد آخرين. وأوضحت المصادر أن مجاميع عدة من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة التي حاولت التسلل تخضع في الأثناء للحصار من جميع الاتجاهات في الوقت الذي تطوق القوات الحكومية على مواقع جديدة أخرى بينها تل الركن بجبل هيلان الذي يمثل السيطرة عليها إعلان صرواح محررة بالكامل وبشكل فعلي. وبالتزامن مع المواجهات العنيفة المستمرة حتى اللحظة تفيد المصادر عن شن مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة وآخر قصف مدفعي مكثف على مواقع وتجمعات وتعزيزات ميلشيا الحوثي المتمردة بهيلان وصرواح والمشجح والمخدرة. ت القوات الحكومية من السيطرة على مواقع جديدة استراتيجية بعد هجوم مضاد على ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا في جبل هيلان الاستراتيجي وسوق صرواح غرب المحافظة, محققا تقدما جديدا وكبيرا, وسط انهيار ميلشيا الحوثي المتمردة على طول الجبهة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من التقدم بعد كسر هجمات عنيفة ومحاولات تسلل لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة هيلان والمشجح وسوق صرواح. وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي حاولت الالتفاف على مواقع وتمركز القوات الحكومية التي تم تحريرها مؤخرا بجبل هيلان, لكن الجيش وجه للميلشيا الحوثية صربات موجعة أسفرت عن سقوط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى وأسر عدد آخرين. وأوضحت المصادر أن مجاميع عدة من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة التي حاولت التسلل تخضع في الأثناء للحصار من جميع الاتجاهات في الوقت الذي تطوق القوات الحكومية على مواقع جديدة أخرى بينها تل الركن بجبل هيلان الذي يمثل السيطرة عليها إعلان صرواح محررة بالكامل وبشكل فعلي. وبالتزامن مع المواجهات العنيفة المستمرة حتى اللحظة تفيد المصادر عن شن مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة وآخر قصف مدفعي مكثف على مواقع وتجمعات وتعزيزات ميلشيا الحوثي المتمردة بهيلان وصرواح والمشجح والمخدرة.

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