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عدن - ياسمين التهامي - وردنا" جريمة تهز العالم باكمله على خلفية كورونا.. الجاني ممرض والضحية طبيبة (شاهد تفاصيل صادمة)!

جديد اب برس Advertisements ​ ـ. ـر يـ. ـمة بشعة نفذت على خلفية وباء كورونا، أقدم ممرض إيطالي على قتـ. ـل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد “اعتقاد خاطئ” بأنها نقلت له عدوى المرض القـ. ـاتـ. ـل. وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عاما، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عاما) كانا يعملان معا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا بحسب موقع سكاي نيوز وأضافت أن الشرطة الإيطالية تلقت مؤخرا اتصالا هاتفيا من دي باس، اعترف خلاله بقتـ. ـل حبيبته كوارانتا، وفقا لمصادر إعلامية إيطالية. وبعد فحص قوات الأمن شقة الجاني، عثرت على جثة الطبيبة، فيما كشفت أخصائيو الطب الشـ. ـرعي أنها لقت حتـ. ـفـ. ـها مخنـ. ـوقة. وعقب إقدامه على قتـ. ـل حبيبته، حاول دي باس الانتـ. ـحار، لكن تم إنقاذ حياته في المستشفى. وأقر الممرض الشاب أمام المدعي العام بالجـ. ـر يـ. ـمة التي اقترفها، قائلا: “قتـ. ـلتها لأنها نقلت لي فيروس كورونا”. لكن اختبارات كورونا التي أجريت على الممرض والطبيبة، أفادت بأن الشخصين لم يكونا حاملين للفيروس “كوفيد 19”. وتعد إيطاليا أكثر بلاد العالم تضررا من ـ. ـر يـ. ـمة بشعة نفذت على خلفية وباء كورونا، أقدم ممرض إيطالي على قتـ. ـل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد “اعتقاد خاطئ” بأنها نقلت له عدوى المرض القـ. ـاتـ. ـل. وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عاما، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عاما) كانا يعملان معا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا بحسب موقع سكاي نيوز وأضافت أن الشرطة الإيطالية تلقت مؤخرا اتصالا هاتفيا من دي باس، اعترف خلاله بقتـ. ـل حبيبته كوارانتا، وفقا لمصادر إعلامية إيطالية. وبعد فحص قوات الأمن شقة الجاني، عثرت على جثة الطبيبة، فيما كشفت أخصائيو الطب الشـ. ـرعي أنها لقت حتـ. ـفـ. ـها مخنـ. ـوقة. وعقب إقدامه على قتـ. ـل حبيبته، حاول دي باس الانتـ. ـحار، لكن تم إنقاذ حياته في المستشفى. وأقر الممرض الشاب أمام المدعي العام بالجـ. ـر يـ. ـمة التي اقترفها، قائلا: “قتـ. ـلتها لأنها نقلت لي فيروس كورونا”. لكن اختبارات كورونا التي أجريت على الممرض والطبيبة، أفادت بأن الشخصين لم يكونا حاملين للفيروس “كوفيد 19”. وتعد إيطاليا أكثر بلاد العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد ، قياسا بعدد الوفـ. ـيات من جراء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص.

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