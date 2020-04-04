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عدن - ياسمين التهامي - السبت 04-04-2020? - آخر تحديث السبت 4-4-2020? عاجل" مصدر مقرب من اسرة مجموعة هائل سعيد .. ينفي موت الحاج عبدالواسع هايل سعيد. بصحة وسلامة في هذة الدولة ! جديد اب برس Advertisements ​ مصدر مقرب من اسرة مجموعة هائل سعيد صحة الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام عن وفاة الحاج عبدالواسع هائل سعيد. مؤكدًا في تصريح لنيوز لاين ان حالته الصحية في تحسن ويتلقي العلاج في احدى المستشفيات في تركيا. مصدر مقرب من اسرة مجموعة هائل سعيد صحة الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام عن وفاة الحاج عبدالواسع هائل سعيد. مؤكدًا في تصريح لنيوز لاين ان حالته الصحية في تحسن ويتلقي العلاج في احدى المستشفيات في تركيا.

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