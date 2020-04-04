شكرا لقرائتكم خبر عن جيش علي محسن يسلم آخر مواقع هيلان للحوثي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي المأربي المعروف حمزة طليان المرادي بان جيش علي محسن الأحمر سلم قبل قليل آخر موقع للجيش الوطني في هيلان للحوثي.

جديد اب برس

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وكتب طليان على صفحته بفيسبوك " جيش علي محسن يقوم بتسليم اخر المواقع في هيلان قبل قليل الى الحوثه ، طبعاً هذه ثالث مره نحرر مواقع في هيلان ونسلمها لجيش علي محسن ويرجعوا يسلموها للحوثي " .

واضاف " هيلان اصبحت الان حوثيه بالكامل واتحدا ابو اي اصلاحي نذل ينكر هذا الكلام " .

وختم طليان تدوينته على فيسبوك كاتبه " الحمدلله ان ماحد مننا يا مراد كان في هيلان ولا كان قد صفحات الاخوان مشتعله بالاخبار ان احنا سلمناها للحوثي "