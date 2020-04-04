شكرا لقرائتكم خبر عن جيش علي محسن يسلم آخر مواقع هيلان للحوثي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي المأربي المعروف حمزة طليان المرادي بان جيش علي محسن الأحمر سلم قبل قليل آخر موقع للجيش الوطني في هيلان للحوثي.
جديد اب برس
وكتب طليان على صفحته بفيسبوك " جيش علي محسن يقوم بتسليم اخر المواقع في هيلان قبل قليل الى الحوثه ، طبعاً هذه ثالث مره نحرر مواقع في هيلان ونسلمها لجيش علي محسن ويرجعوا يسلموها للحوثي " .
واضاف " هيلان اصبحت الان حوثيه بالكامل واتحدا ابو اي اصلاحي نذل ينكر هذا الكلام " .
وختم طليان تدوينته على فيسبوك كاتبه " الحمدلله ان ماحد مننا يا مراد كان في هيلان ولا كان قد صفحات الاخوان مشتعله بالاخبار ان احنا سلمناها للحوثي "
كانت هذه تفاصيل خبر جيش علي محسن يسلم آخر مواقع هيلان للحوثي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.