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صنعاء - ياسمين الخيامي - مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان يبكي كل المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية لكنه يجعل السعوديين يطيرون فرحا ( نص المرسوم الملكي )

2020/04/04 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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