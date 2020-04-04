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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشهادة اشهر خبير صيني..شابة عربية ليست خليجية ولا مصرية ستنقذ البشرية كلها من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق من هي الشابة ومن اي دولة وماذا فعلت

2020/04/04 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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