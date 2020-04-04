إب..مقتل شاب برصاص شقيقه في حفل زفاف

قتل شاب برصاص شقيقه عن طريق الخطأ، في مديرية المخادر، شمال محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن الشاب "محمد حسان الحميري" قتل برصاص شقيقه "عبده" عن طريق الخطأ، في حفل زفاف شقيقتهما، بقرية "ظهرة العودي" بالمخادر، شمال إب.



وأوضحت المصادر أن الجاني "عبده" كان يطلق الرصاص بشكل سريع لحظة زفاف شقيقته، ماأدى إلى عدم اتزانه وميول البندقية من يديه وإصابة شقيقه "محمد" الذي كان بجواره بعدة طلقات توفي على اثرها في وقت لاحق.



وبحسب المصادر فقد خيّم الحزن في المنزل والقرية بعد ساعات من الفرح، وتحول العرس إلى مأتم.



وتسبب رصاص الأفراج بمقتل وإصابة العشرات في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، طوال السنوات الماضية، رغم كل الدعوات المجتمعية لوقف هذه الظاهرة القاتلة.



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