شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن مديريات يمنية لم يحصل طلابها المتفوقين على منح دراسية بالخارج منذ سنوات ..بالاسم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حتى تكون الصورة واضحة ، سنورد اسماء بعض المديريات التي لم يحضى اوائل الطلاب والمتفوقين علمياً فيها باي منحة للدراسة في الخارج ، ونأمل ان يسهم الجميع في اكمال القائمة وفق معلوماته الاكيدة : بعض المديريات التي لم يحضى اوائل الطلاب والمتفوقين علمياً فيها باي منحة للدراسة في الخارج منذ سنوات طويلة : 1- مديرية دهر /شبوه 2- مديرية حطيب/شبوه 3-مديرية احور /أبين 4- مديرية المحفد /ابين 5- مديريه كسمه/ريمة 6- مديريه الجبين/ريمة 7-مديريه السلفيه/ريمة 8-مديريه بلاد الطعام/ريمة 9-مديريه الجعفريه/ريمة Advertisements 10-مديريه مزهر/ريمة 11- مديرية حيفان/تعز مديريات يافع 1)مديرية الحد 2)مديرية المفلحي 3)مديرية يهر 4)مديرية لبعوس 5)مديرية سباح 6)مديرية سرار 7)مديرية خنفر من صفحة د.صالح محمد العبد العولقي وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات المستقيل

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مديريات يمنية لم يحصل طلابها المتفوقين على منح دراسية بالخارج منذ سنوات ..بالاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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