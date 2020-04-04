شكرا لبحثكم عن خبر انباء عدن ينشر نص الرسالة المؤثرة التي وجهها عبدالواسع هائل سعيد انعم المصاب بـ كورونا من غرفة العناية المركزة صباح اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من الحجر الصحي بأحد المشافي التركية وبعد اصابته بفيروس كورونا بعث رجل الخير والاحسان عبدالواسع هائل سعيد أنعم برسالة عبر الواتساب مع الساعات الأولى من فجر اليوم السبت إلى كل محبيه واصدقائه .

وحظيت الرسالة بتداول واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاسيما وانها جاءت بعد الاخبار التي امتهنتها بعض المواقع الصفراء بنشر خبر وفاته .

وجاء في نص الرسالة :

إلهي: ▪️تعوذ بك كل خليه في كياني أن تتخلى عني وقد توغل الوباء بجسدي.

▪️اللهم رافقتني في أدق تفاصيل حياتي فلا تتركني فيما بقي منها.

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▪️اللهم إني استودعتك نفسي، فانزل علي شآبيب رحمتك، وتفاصيل شفاك.

▪️اللهم اجعل ما أصابني بردا وسلاما، بلطفك الذي أدركت به الأناما.

▪️اللهم أذهب عني السقم، وأوقف عني ما أجد من الألم، وأحطني بالشفاء، واطرد عني الوباء، وأجب هذا الدعاء، وامنحنى الرضى بالقضاء.

أمطروني بخالص دعواتكم .

أخوكم/ عبد الواسع هائل سعيد.