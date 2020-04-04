شكرا لبحثكم عن خبر صحفي: ثلاث وفيات بـ وباء كورونا في صنعاء "الاسماء" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف الكاتب السياسي اليمني سام الغباري عن وجود وفيات بسبب فيروس كورونا في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وقال الغباري في تغريدة له ان ثلاث وفيات سجلت بسبب فيروس كورونا وتتكتم مليشيات الحوثي وتمنع نشرها.
وكتب الغباري:ثلاث حالات وفاة مؤكدة بوباء كورونا في صنعاء لـ أحمد علي جعيل 61 سنة في 31 مارس بمستشفى المتوكل، و ريماس محمد مدهش 9 سنوات في 28 مارس بمستشفى الكويت، وإبراهيم اسماعيل الريمي 35 سنة في 29 مارس بمستشفى الجمهوري.
وأشار ان كل الحالات لم تكن لوافدين، ولم تغادر البلاد منذ أشهر
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