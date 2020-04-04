شكرا لبحثكم عن خبر لهذه الأسباب تراجع الجيش الوطني في هيلان فجر اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفاد مصدر ميداني بأن هجوم جماعة الحوثي المتواصل أجبر قوات الجيش على الانسحاب، مساء الجمعة، من موقعين في سلسلة جبال هيلان بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وأوضح المصدر أن معارك ليلية لا تزال مستمرة في جبهة هيلان إثر هجوم شنه الحوثيون فجراً في محاولة انتحارية لاستعادة المواقع التي خسروها الأربعاء في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.

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وقال، إنه على وقع الهجوم الحوثي المتكرر بأنساق متتابعة تم التراجع من موقعين كانا مكشوفين للعدو الذي خسر عددا كبيرا من مقاتليه قتلى وجرحى للوصول إليهما.

ونفى المصدر الأنباء التي تحدثت عن استعادة الحوثيين جميع المواقع التي خسروها الأربعاء.

المصدر: وطن الغد