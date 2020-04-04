شكرا لبحثكم عن خبر اثيوبيا تكشف عن حيلتها الناجحة للقضاء على كورونا .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدمت إثيوبيا مفاجأة لكل دول العالم حيث أعلنت أنها توصلت لعلاج بحيلة ذكية.

وحسب موقع أول أفريكا المحلين قال بيان صحفي مشترك صدر عن وزارة الصحة ووزارة الابتكار والتكنولوجيا إن “علاجا محليا” يتم تطويره على أيدي خبراء الطب الشعبي في البلاد.

وأوضح البيان أنه تم تحضير الدواء من خلال دمج الطب الشعبي التقليدي والعلم الحديث، كاشفا أن الدواء الجديد قد عبر خلال عمليات البحث الأساسية ووصل إلى مرحلة التشكيل المخبرية.

Advertisements

وقال وزير الابتكار والتكنولوجيا عن العلاج إنه “اختراق علمي للجائحة. الأبحاث جارية على يد علماء إثيوبيين مختلفين في داخل البلاد وخارجها”.

وأضاف “نرى نتائج جيدة، وسوف يتم الإعلان عن المزيد من النتائج للجميع خلال وقت قصير، وإن مرحلة البحث المخبري للمشروع قد تمت. ما يعني أن العلاج دخل مراحل أكثر جدية في طريقه ليرى النور.

وتابع: “لقد عبر خلال مراحل اختبار متنوعة وأعطي الضوء الأخضر الآن لمزيد من التجارب السريرية.. والمرحلة القادمة هي اختبار المنتج”.