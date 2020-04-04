شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : دولة عربية تفاجئ الجميع وتعلن عن أكبر اصابات بفيروس "كورونا" خلال يوم واحد.. والسبب صادم.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات، اليوم، عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد /كوفيد-19/، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، فيما أرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

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وأعلنت الوزارة شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108.

دولة خليجية تعلن أكبر حصيلة للإصابات

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.