شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ومقيم يكشف ما حدث لرفاقه ويصور المشهد كاملًا.. مجزرة مرعبة ومزلزلة داخل حوش في عاصمة المملكة "الرياض".. "فيديو مروع ومزلزل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهار الناشط الفلسطيني في حقوق الحيوان بالرياض “زاهر سماك ” باكيا وهو يوثق مجزرة مروعة حصلت لكلاب كان يرافقها ويربيها في أحد الأحواش في ديراب بعد أن ألقى لهم أحد الأشخاص “سم” من أعلى السور بداخل الحوش بهدف التخلص منهم .

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وروى سماك قائلاً : ” إخواني أخواتي أكتب لكم سطر هذه التغريدات وأنا وسط انهيار ودموع لم تتوقف منذ الصباح على فقداني لمن أنقذتهم وسهرت وتعبت وخاطرت بحياتي لأجلهم ، أجدهم ممددين مقتولين أمامي بلا شفقة أو رحمة بسبب رمي أحد شياطين الإنس أطعمة مسممة من فوق السور ، حسبي الله ونعم الوكيل ، رب أرني فيه عجائب قدرتك” .

وأضاف : ” طلعت من الرياض وغادرتها وأخذت لهم حوش كبير يلعبون فيه بديراب اللي كلها مزارع وناس تربى مواشي وأغنام وإبل ، ومع ذلك ما خلصت من عيال الحرام ، الله ييلاك بمرض ما تطلع منه ياللي سممتهم”.

وتابع : ” ما صار لي شهر مسكنهم قلت لنفسي خلني أبعد عن الثمامة اللي صار لي ثلاث سنوات مسكنهم خوفاً عليهم بعد ما صار البعض يضايقني علماً أن المكان اللي أخذته جداً مخيف وكله حيوانات وكنت مسالم وطلعت لديراب والأمور تمام وما فيه مضايقات وفجأة تحل الكارثه اليوم بلا مقدمات يا ريت متت ولا شفتهم مقتولين” .