شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : هذه الدولة العظمئ نحو كارثة هي الاسوء بالعالم.. ربع مليون مصاب و1500 قتيل خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، تسجيل 239279 حالة إصابة و5443 وفاة بفيروس كورونا.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة 239279 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي زيادة بواقع 26135 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 930 إلى 5443.

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ورصدت المراكز حصيلتها لعدد حالات الإصابة بالمرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الساعة مقارنة بإحصائها قبل يوم.

وبحسب ما أشارت وكالة “رويترز” فإن هذه الأرقام الصادرة عن المراكز لا تعكس بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية.

قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، يوم الجمعة، إن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا مع تسجيل 562 حالة وفاة إضافية، في جميع أنحاء الولاية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935.

وحذر كومو من أن الناس سيلقون حتفهم في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات، ودعا إلى الدفع بموارد من كل الولايات المتحدة إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية.

ويوم الخميس، طلب رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو من السكان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد.

اميركا نحو كارثة هي الاسوء بالعالم



وأوضح دي بلاسيو في مؤتمر صحفي “يمكن أن يكون وشاحا، شيئا صنعتموه في المنزل، منديلا”.

وأضاف “لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاجها طواقم الطوارئ ومقدّمو الرعاية الصحّية”، إذ أنه ليس مؤكدا أن هذه الأقنعة الطبية ستكون متاحة بكميات كافية إلى حين انتهاء الوباء.