عـــــاجل : عالم فيروسات يفاجئ الجميع ويعلن عن خبر اثلج صدور كل سكان العالم.. ويكشف في هذا التاريخ ستنتهي أزمة "كورونا" (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال ‏أستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، أن أزمة كورونا سوف تنتهي في المملكة خلال 3- 4 شهور أو أقل من ذلك بإذن الله؛ لافتا إلى أن قصر المدة مرتبط بالتزام الناس بالإجراءات الوقائية والاحترازية. وفيما يخص تجربة حليب وبول الإبل في علاج كورونا، قال «المجحدي» من خلال برنامج «في الصورة»، أمس، قائلًا: إن ذلك يحتاج إلى الكثير من الدراسات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وبشأن فعالية ‏دواء الملاريا في معالجة أعراض كورونا، قال: ”توجد له بعض الفعالية لكن نحتاج إلى دراسات واستقصاءات بشكل أوسع وأوثق“؛ مؤكدا أن الفيروس يعيش لساعات على الأسطح إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

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