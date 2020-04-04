شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. هذا لن يحدث في صنعاء ولا صحة مُطلقاً لهذه الأخبار..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت وزارة الصناعة والتجارة، الأنباء التي يتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرار إغلاق المحلات التجارية. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه لا صحة مطلقاً لمثل هذه الأخبار، مشيرة إلى أنها إشاعات تهدف إلى إحداث قلق وإرباك في أوساط المجتمع وخلق اختناقات تموينية في السوق المحلية لخدمة العدوان وتحقيق مآربه الخاسرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأكدت الوزارة أن الوضع التمويني مستقر والمحلات التجارية والمطاعم والبوفيات والباعة المتجولين والصيدليات وجميع المنشآت التجارية مستمرة في مزاولة نشاطاته التجارية. ولفت البيان إلى أن هناك إقبال معتاد للمستهلكين بعد تدشين برنامج العروض والتخفيضات في المراكز التجارية بمناسبة قدوم الشهر الكريم وشراء احتياجاته. وأشار البيان إلى أن قرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تنشر أولاً بأول عبر وسائل الإعلام الرسمية، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الأخبار الكاذبة والإشاعات المشبوهة. وأهابت وزارة الصناعة والتجارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة. يُشار إلى أن وسائل إعلام المرتزقة تشن حملة منظمة زادت حدتها مؤخراً تهدف إلى إقلاق السكينة العامة عبر نشر إشاعات كاذبة مختلفة.

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