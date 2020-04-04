شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : الصين تدق ناقوس الخطر.. موجة جديدة من جائحة كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت السلطات الصحية الصينية، الجمعة، إنّ البلاد تواجه خطرًا متزايدًا لتفشي فيروس كورونا المستجد بسبب ارتفاع حالات الإصابة الوافدة من الخارج، كذلك أعلنت أنها ستقيم حدادًا وطنيًا يوم غد السبت للضحايا الذين قضوا خلال معركة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ إلى أن زيادة عدد الحالات الوافدة يجعل الصين “تواجه مخاطر حالات العدوى المحلية المتناثرة، بل وانتقالاً محلياً للمرض”.

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وكانت لفتت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة الى إنّ برّ الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالتان انتقلتا محليا.

وأضافت أن مدينة ووهان سجلت وفاة 4 أشخاص خلال آخر 24 ساعة، لافتة إلى أن ألفًا و727 شخصًا ما زالوا يخضعون للعلاج، وأن 163 شخصًا غادروا المستشفى بعد تعافيهم.

وبهذه الأرقام، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الصين إلى 81 ألفاً و620، والوفيات إلى 3 آلاف و322، مقابل تماثل 76 ألفاً و571 شخصاً للشفاء.

الصين تعلن حدادًا وطنيًا على ضحايا “كوفيد-19” يوم 4 نيسان

وفي السياق، أعلنت الصين أنها ستقيم حدادًا وطنيًا يوم غد السبت للضحايا الذين قضوا خلال معركة مكافحة فيروس كورونا المستجد، ولمواطنيها الذين توفوا بسبب المرض.

وخلال الحفل التذكاري، سيتم تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء البلاد وفي جميع مقار السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، فيما سيتم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في أرجاء البلاد.

وفي الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، سيقف الصينيون في أنحاء البلاد لمدة 3 دقائق حدادًا على الضحايا، فيما ستنطلق صفارات الإنذار للغارات الجوية وأبواق السيارات والقطارات والسفن تعبيرًا عن الحزن والأسى.

المصدر: موقع العهد