شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط في العاصمة "صنعاء" تزف أبشرى سارة وتعلن عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية (الأسعار الجديدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، تخفيض أسعار المشتقات النفطية ابتداء من يوم غد السبت.

وأوضحت الشركة بأنه سيتم بيع “البنزين 20 لتر : 5900 ريال و “الديزل 20 لتر : 6900 ريال.

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جديد "الخليج 365"

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وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت أمس الخميس، عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية.



وأوضحت شركة النفط اليمنية بعدن، أنه سيتم بيع الدبة البنزين سعة 20 لترا بمبلغ 3300 ريال بسعر 165 ريالا للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 4600 ريال بسعر 230 ريالا للتر الواحد”.

ويأتي هذا تماشياً مع انخفاض أسعار النفط في العالم والتي وصلت إلى ما تحت 20 دولارا للبرميل الخام.

تخفيض أسعار المشتقات النفطية في صنعاء

هذا التخفيض جاء على خلفية تهاوي أسعار النفط عالميا، ومعها تراجعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، كما توقفت حركة ملايين السيارات عن الحركة في الشارع وتوقفت قبلها الحركة في محطات الوقود، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، بسبب تفشي كورونا.

وكانت 3 دول خليجية، هي قطر وسلطنة عمان والإمارات، أعلنت الثلاثاء عن إجراء خفض كبير في أسعار الوقود (بنزين وسولار وغيره)، بدءا من الأربعاء، فيما تلتزم باقي دول الخليج الثلاث الأخرى، وهي السعودية والكويت والبحرين، بسياسة تثبيت السعر مع إدخال تعديلات عليه من وقت لآخر.

ومع توقع استمرار هذا التهاوي فإن أسعار الوقود مرشحة أيضا للتراجع خلال الشهور المقبلة، خاصة مع تأكيد بنوك استثمار عالمية كبرى الثلاثاء على أن أسعار النفط تسير بسرعة نحو 20 دولارا للبرميل بسبب تراجع الطلب الحاد على الخام الأسود حول العالم.

فبنك يو.بي.إس السويسري توقع انخفاض الطلب على النفط 10 ملايين برميل يوميا أو أكثر في الربع الثاني من العام الجاري 2020 مع استمرار تفشي كورونا.

وأشار إلى أن أسعار خام برنت والخام الأميركي يجب أن تصل إلى 20 دولارًا للبرميل في الربع الثاني حتى توقف تجاوز المخزونات لقدرة التخزين على الأرض.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني فائضا نفطيا آخر بواقع 19.5 مليون برميل يوميا في شهر مايو/ أيار و13.7 مليون برميل يوميا في شهر يونيو /حزيران.