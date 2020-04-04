عــــاجل : عالم صيني يزلزل العالم ويطلق اقوى تحذير.. من كارثة كبرى (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شكك كبير المستشارين الطبيين في بكين في قدرة الحكومات الأمريكية على مكافحة وباء كورونا وسط نزاع متبادل بين البلدين بشأن حالة الطوارئ العالمية. ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل""، زعم عالم الأوبئة تشونج نانشان أنه قلق بشأن ما سيحدث في أمريكا ، مضيفًا أن "مشكلة الولايات المتحدة ستكون مشكلة العالم" . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وحذر تشونج من كارثة عالمية تلوح في الأفق إذا استمر فيروس كورونا في الانتشار بالمعدل الحالي. منوعات - عالم صيني يحذر من كارثة كبرى

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وحث السلطات الأمريكية على تطبيق إجراءات إغلاق أكثر صرامة. وبحسب الاحصائيات الاخيرة أصيب أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم بـ COVID-19 ، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا ، وتوفي بسببه أكثر من 53000 شخص.

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