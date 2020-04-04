شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : المملكة "السعودية" تفاجئ الجميع وتثلج صدور كل المقيمين وتعلن عن تمديد هوية "مقيم" لجميع الوافدين دون مقابل.. "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، قرارا بتمديد هوية “مقيم” للوافدين داخل وخارج المملكة من دون أي مقابل.

وأشارت صحيفة “الرياض” السعودية إلى أن ذلك القرار، كان تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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السعودية تعلن تمديد هوية “مقيم” للوافدين

وقالت الصحيفة إنها ضمن آذار وتبعات التعامل مع الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة المواطنين والمقيمين ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية.

وتابعت الصحيفة السعودية قائلة “بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد هوية مقيم، آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس لمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مادي”.

وأوضحت المديرية أن تلك القرارات تتطابق مع نفذ مسبقا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقالت المديرية العامة للجوازات، إن تمديد “هوية مقيم” تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

وأوضحت أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من 25 فبراير/ شباط ولمدة 3 أشهر إضافية مجانا.

ويشمل القرار المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة، التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

السعودية تعلن تمديد هوية “مقيم” للوافدين

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏