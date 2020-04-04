شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الفنانة نانسي عجرم تثير جدل عارم برقص مثير وضحك ودلع مع رجل غريب داخل منزلها .. بهذه الطريقة منذ واقعة قتل محمد الموسى على يد زوجها الهاشم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دولة خليجية تعلن أكبر حصيلة للإصابات في يوم واحد بفيروس كورونا.. وتكشف سبب ارتفاع الأعداد! بأمر "الملك سلمان".. قرار عاجل ومفاجئ للوافدين داخل وخارج السعودية بسبب كورونا شاهدوا : فيديو كارثي ارعب كل حكام الخليج وشعوبها..دولة خليجية ثرية تفقد السيطرة لاحتواء فيروس كورونا الفتاك .. وتباغت الجميع بهذا الاجراء المرعب( فيديو مخيف ومرعب ) تخبط وارتباك حوثي كبير وهزيمة موجعة تربك حساباتهم .. وهذا ماحدث

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