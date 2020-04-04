شكرا لقرائتكم خبر عن هل سئمت المكوث في المنزل بسبب حظر التجوال؟..شاهد مالذي قالته "ميركل" فقد يريحك ويفاجئك تماما.. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل سئمت المكوث في المنزل بسبب حظر التجوال؟..شاهد مالذي قالته "ميركل" فقد يريحك ويفاجئك تماما..

جديد اب برس Advertisements ​ الزعماء أيضا اضطروا إلى تغيير عاداتهم مع انتشار الزعماء أيضا اضطروا إلى تغيير عاداتهم مع انتشار كورونا ليس المواطنون هم المحتجزون وحدهم في البيوت وكالات الجمعة 3 أبريل 2020 20:33 قررت ميركل وضع نفسها في الحجر الصحي بعدما تواصلت مع طبيب مصاب بفيروس كورونا (أ.ف.ب) ليس المواطنون هم المحتجزون وحدهم في البيوت، بسبب الإجراءات الوقائية من كورونا، فقادة العالم أيضاً اضطروا إلى تغيير عاداتهم مع انتشار وباء كوفيد-19، بين حجر صحي طوعي أو إلزامي أو العمل من بعد أو حتى عقد اللقاءات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة والخروج بشكل نادر. ميركل في الحجر البداية كانت مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أنهت، الجمعة 3 أبريل (نيسان)، فترة الحجر الصحي التي امتدت لـ14 يوماً في منزلها ببرلين، وعادت إلى مقر المستشارية بعد إجراء ثلاثة فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، وجاءت نتيجتها سلبية. وستواصل إدارة البلاد عبر لقاءات الدائرة التلفزيونية المغلقة. وقررت ميركل (66 سنة) في 22 مارس (آذار) وضع نفسها في الحجر الصحي، بعدما تواصلت قبل يومين من ذلك التاريخ مع طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد. وكانت سمحت بتصويرها في سوبرماركت مع مشترياتها المؤلفة من أربع زجاجات نبيذ وربطة من أوراق المرحاض لتندد بالمبالغة في الشراء.

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