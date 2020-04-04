شكرا لقرائتكم خبر عن "لاعب" مجهول يتبرع لمستشفى أطفال بـ25 ألف جنيه إسترليني .. ويجسد اروع وانبل مظاهر المحبه والتعاون.. فمن هو ياترى..شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "لاعب" مجهول يتبرع لمستشفى أطفال بـ25 ألف جنيه إسترليني .. ويجسد اروع وانبل مظاهر المحبه والتعاون.. فمن هو ياترى..شاهد

جديد اب برس Advertisements ​ أحد لاعبي نادي أحد لاعبي نادي ليفربول دون الكشف عن هويته بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني لمستشفى (ألدير هي) للأطفال وسط جائحة فيروس كورونا . وشعرت المستشفيات في أنحاء بريطانيا بضغط زيادة الاستقبال بسبب تفشي فيروس (كوفيد-19)، وضاعف مستشفى (ألدير هي) قدرة وحدة العناية المركزة الخاصة به ثلاث مرات نتيجة للأزمة. وشكر متحدث باسم المستشفى عبر تويتر لاعب ليفربول الذي لم يذكر اسمه على مساهمته. وقال، "نحن ممتنون للغاية للاعب نادي ليفربول الذي تبرع إلى مستشفى "ألدير هي" بـ25 ألف جنيه إسترليني للعمل على مكافحة فيروس كوفيد-19.

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