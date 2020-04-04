شكرا لقرائتكم خبر عن انجي المقدم ..في اقوى تصريح لها "ابحث عن الأشباع" ولذلك قمت بتغير شي في جسدي..شاهد بالصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انجي المقدم ..في اقوى تصريح لها "ابحث عن الأشباع" ولذلك قمت بتغير شي في جسدي..شاهد بالصور

جديد اب برس Advertisements ​ الفنانة إنجي المقدم في الانتقال من كرسي المذيع للتمثيل، وميّزت نفسها باختيارات صعبة ومهمة وضعتها في منطقة ذات ثقل فني كبير. واستطاعت أن تثبت أنها ممثلة من طراز فريد تستطيع الخروج والدخول بين شخصيات متناقضة ومختلفة، مثل "ولد الغلابة" و"ليالي أوجيني" و"ذهاب وعودة" و"حكايات بنات" و"حواديت الشانزليزيه" و"ظرف أسود". وفي حوارها مع "اندبندنت عربية" تحدثت عن أهم أعمالها والمحطات الفنية المميزة في مسيرتها، وأزمة فيروس الفنانة إنجي المقدم في الانتقال من كرسي المذيع للتمثيل، وميّزت نفسها باختيارات صعبة ومهمة وضعتها في منطقة ذات ثقل فني كبير. واستطاعت أن تثبت أنها ممثلة من طراز فريد تستطيع الخروج والدخول بين شخصيات متناقضة ومختلفة، مثل "ولد الغلابة" و"ليالي أوجيني" و"ذهاب وعودة" و"حكايات بنات" و"حواديت الشانزليزيه" و"ظرف أسود". وفي حوارها مع "اندبندنت عربية" تحدثت عن أهم أعمالها والمحطات الفنية المميزة في مسيرتها، وأزمة فيروس كورونا وأثرها في الدراما والسينما. البحث عن الإشباع وعن مدى تأثير هذه الفترة على اختياراتها، ومحاذيرها الخاصة في الاختيار، قالت "فترة العمل كمذيعة أثّرت على شخصيتي عموماً وعلى نطقي للحروف وفكرة الخيال، وحققت لي حالة من النضج، لكن بالنسبة إلى التمثيل، ليست هذه المرحلة فيصلاً في أي اختيار أو صاحبة تأثير، فأنا عموماً لا أشعر أن هناك معايير ثابتة لاختياراتي الفنية، فكل مرحلة نمرّ بها في عالم التمثيل لها معاييرها المختلفة والخاصة بها من حيث النضج والتجربة، وما يعنيني حقاً أن يكون كل دور مختلفاً تماماً عن الذي يسبقه، ولكن في كل المراحل أختار أدواري بغرض تحقيق أقصى قدر من الإشباع الفني والاستمتاع ووجود فكرة من لحم ودم".

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