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عدن - ياسمين التهامي - هذا التحليل اذا قمت به فانه سيخبرك شي في غايه الاهميه عن صحتك .شاهد

هذا التحليل اذا قمت به فانه سيخبرك شي في غايه الاهميه عن صحتك .شاهد

جديد اب برس Advertisements ​ اختبار دم جديد في الكشف عما يزيد على 50 نوعاً من السرطان، قبل ظهور أعراضها في معظم الحالات. ومن اللافت أن ما يفوق 99 في المئة من النتائج الإيجابية (بمعنى تشخيص إصابة المريض بالسرطان) جاءت دقيقة، ذلك باستخدام عينات مأخوذة مما يربو على 1200 شخص، بحسب دراسة "بارزة" نشرت أخيراً في "أناليز أوف أونكولوجي" ["السجلات السنوية لعلم السرطان"] المجلة العلمية الرائدة. في الواقع، إنه أول اختبار يقدر على تحديد مجموعة كبيرة من أنواع السرطان، بما في ذلك الأورام الخبيثة في الرئة والأمعاء والمبيض والبنكرياس، وتشخيص الأنسجة التي نشأ فيها السرطان، بدقة 93 في المئة. يأمل العلماء في أن يساعد التحليل الجديد، في نهاية المطاف، في تشخيص الأورام السرطانية مبكراً، خصوصاً الأورام الخبيثة التي يصعب اكتشافها عادةً ولا تتوافر لها فحوص طبية، مع ملاحظة أن معدل نجاح الاختبار في الوقت الحاضر [بمعنى قدرته على اكتشاف ورم خبيث] سجلت معدلات أكثر ارتفاعاً في الحالات التي عانت مراحل متقدمة من الأورام الخبيثة. يسأل الجميع متى سيكون اختباراً من هذا النوع جاهزاً للاستخدام. استناداً إلى الاختبار السريري الناجح لدى آلاف المرضى، بدأ استعمال التحليل حاضراً بشكل محدود فعلاً في تجارب سريرية. لكن قبل اللجوء إلى استعماله بصورة روتينية، ربما سنحتاج إلى الاطلاع على نتائج دراسات سريرية أخرى على غرار الدراسة الأخيرة، كي نتبين أداء الاختبار على نحو أوفى...لا شك في أن هذا الحقل من العلم آخذٌ في التطور بسرعة، ويحملنا على الأمل في أن الكشف عن السرطان بفحص الدم سيصير حقيقة واقعة". اختبار دم جديد في الكشف عما يزيد على 50 نوعاً من السرطان، قبل ظهور أعراضها في معظم الحالات. ومن اللافت أن ما يفوق 99 في المئة من النتائج الإيجابية (بمعنى تشخيص إصابة المريض بالسرطان) جاءت دقيقة، ذلك باستخدام عينات مأخوذة مما يربو على 1200 شخص، بحسب دراسة "بارزة" نشرت أخيراً في "أناليز أوف أونكولوجي" ["السجلات السنوية لعلم السرطان"] المجلة العلمية الرائدة. في الواقع، إنه أول اختبار يقدر على تحديد مجموعة كبيرة من أنواع السرطان، بما في ذلك الأورام الخبيثة في الرئة والأمعاء والمبيض والبنكرياس، وتشخيص الأنسجة التي نشأ فيها السرطان، بدقة 93 في المئة. يأمل العلماء في أن يساعد التحليل الجديد، في نهاية المطاف، في تشخيص الأورام السرطانية مبكراً، خصوصاً الأورام الخبيثة التي يصعب اكتشافها عادةً ولا تتوافر لها فحوص طبية، مع ملاحظة أن معدل نجاح الاختبار في الوقت الحاضر [بمعنى قدرته على اكتشاف ورم خبيث] سجلت معدلات أكثر ارتفاعاً في الحالات التي عانت مراحل متقدمة من الأورام الخبيثة. يسأل الجميع متى سيكون اختباراً من هذا النوع جاهزاً للاستخدام. استناداً إلى الاختبار السريري الناجح لدى آلاف المرضى، بدأ استعمال التحليل حاضراً بشكل محدود فعلاً في تجارب سريرية. لكن قبل اللجوء إلى استعماله بصورة روتينية، ربما سنحتاج إلى الاطلاع على نتائج دراسات سريرية أخرى على غرار الدراسة الأخيرة، كي نتبين أداء الاختبار على نحو أوفى...لا شك في أن هذا الحقل من العلم آخذٌ في التطور بسرعة، ويحملنا على الأمل في أن الكشف عن السرطان بفحص الدم سيصير حقيقة واقعة".

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