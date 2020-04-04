شكرا لقرائتكم خبر عن نفي هام من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسؤول بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء ما جاء في الخبر المتداول في عدة مواقع إخبارية منسوب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي قال فيه إن وزارته استكملت إعداد كشوفات المساعدة المالية للربع الرابع 2019، وتم احالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاطلاع عليها وفحصها.

وأكد المصدر أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لم تتسلم أية كشوفات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا من مكتب الوزير نهائياً، كما أنها ليست جهة اختصاص لمراجعة كشوفات المساعدة المالية لطلابنا المبتعثين في الخارج.

جديد اب برس

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ونوه المصدر إلى كل ما يخص طلابنا المبتعثين هو من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والملحقيات الثقافية في بلدان الابتعاث وأن توجيهات الصرف بعد المراجعة من اختصاص دولة رئيس الوزراء ولا علاقة للأمانة العامة بذلك كونها ليست جهة اختصاص في هذا الشأن.

كما تمنى المصدر أن تتم عملية الصرف لطلابنا المبتعثين في أسرع وقت خصوصا مع ما يمر به العالم من ظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا الأمر الذي يفرض علينا جميعاً مسؤولية وطنية تجاه طلابنا بالخارج، متمنياً لهم موفور الصحة والسلامة.